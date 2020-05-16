Маскат, , 14:05 — REGNUM В Омане за сутки выявили 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения султаната.

По данным ведомства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в стране превысило 5 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 20 человек. За прошедшие сутки смертей не зафиксировано. Общее число выздоровевших достигло 1 тыс. 436 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 556 тыс. человек.