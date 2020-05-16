Киев, , 13:21 — REGNUM Украинские формирования занимались мародёрством в Донбассе, заявил бывший советник глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо в интервью журналисту Алесе Бацман, опубликованном на её Youtube-канале.

Сивохо рассказал, что две его квартиры на неподконтрольной Украине территории не пострадали, но дома многих его знакомых были разграблены.

«Кто разграбил — ещё большой вопрос. Вариантов два: две стороны», — отметил бывший советник.

На уточняющий вопрос о грабителях, Сивохо напомнил про объявления, которые висели в отделениях украинской службы доставки «Новая почта»:

«Ни для кого не секрет, что на «Новой почте» висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: «Просьба сливать воду перед отправкой на Украину».

Напомним, факты мародёрства в Донбассе со стороны ВСУ ни для кого не являются секретом. Они зафиксированы в отчётах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В конце 2019 года представители ООН обратились к украинским властям с просьбой расследовать данные факты.

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