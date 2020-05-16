Киев, 16 мая 2020, 13:21 — REGNUM Украинские формирования занимались мародёрством в Донбассе, заявил бывший советник глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо в интервью журналисту Алесе Бацман, опубликованном на её Youtube-канале.
Сивохо рассказал, что две его квартиры на неподконтрольной Украине территории не пострадали, но дома многих его знакомых были разграблены.
На уточняющий вопрос о грабителях, Сивохо напомнил про объявления, которые висели в отделениях украинской службы доставки «Новая почта»:
Напомним, факты мародёрства в Донбассе со стороны ВСУ ни для кого не являются секретом. Они зафиксированы в отчётах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В конце 2019 года представители ООН обратились к украинским властям с просьбой расследовать данные факты.
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