Киев, , 09:51 — REGNUM Управлении Организации объединённых наций (ООН) по правам человека выступило с призывом к правоохранительным органам Украины расследовать все сообщения о фактах мародерства, которые совершены военнослужащими или сотрудниками украинских правоохранительных органов во время вооруженного конфликта в Донбассе. Соответственное заявление опубликовано 4 декабря на сайте представительства ООН на Украине.

«В случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские здания. В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить гражданских альтернативным жильем или возместить им (нанесённый ущерб)», — приводятся в документе слова главы мониторинговой миссии ООН Матильды Богнер.

Также она поприветствовала шаги администрации украинского президента Владимира Зеленского, которые говорят о желании помочь гражданским лицам, попавшим в зону конфликта и призвала командование украинских военных в Донбассе к выплатам компенсаций для владельцев жилья в зоне конфликта, конфискованном под нужды силовых структур.

«В нашем последнем докладе о ситуации с правами человека на Украине мы призываем командование операции объединенных сил гарантировать, чтобы военные формирования заключали договоры аренды с гражданскими лицами в случае использования их имущества. Это предполагает, в частности, оплату счетов за коммунальные услуги и возмещения владельцам и жителям», — уточнила Богнер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель американского министра обороны Джон Руд рассказал журналистам, что поставки летального оружия США на Украину будут продолжаться.