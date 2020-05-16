Тверь, , 12:16 — REGNUM 475 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели в Тверской области, сообщили в пресс-службе облправительства 16 мая. За последние сутки выздоровевшими признаны 28 человек.

Статистика по коронавирусу на 16 мая Пресс-служба правительства Тверской области

Всего на территории Тверской области подтверждено 1059 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 53 положительных теста. 547 человек остаются изолированными под наблюдением медиков. 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В регионе на заражение коронавирусом обследованы 44 тыс. 237 человек, 1 тыс. 501 — за последние сутки.