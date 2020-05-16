Манила, , 11:12 — REGNUM Тайфун «Амбо», который ранее обрушился на Филиппины, стал причиной гибели четырех человек. Об этом 16 мая сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти и полицию.

Также уточняется, что трое человек погибло в филиппинском регионе Восточные Висайи и ещё один — на территории провинции Кесон.

Кроме этого, по данным полиции страны, как минимум 25 человек было ранено в то время, когда они бежали в центры эвакуации на территорию провинции Самар.

Отметим, по данным местных синоптиков, тайфун «Амбо» становится слабее и к 18 мая должен покинуть территорию страны.