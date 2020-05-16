Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.

По его словам, власти США сейчас изучают этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп заявил, что может привлечь военных для того, чтобы обеспечить как можно больше жителей США вакциной от коронавируса, когда она станет доступной.

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