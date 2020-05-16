Екатеринбург, , 00:11 — REGNUM Вспышка SARS-CoV-2 в городской больнице Ревды (Свердловская область) произошла из-за из-за нарушения медицинскими работниками правил работы. Об этом заявил главный врач больницы Евгений Овсянников.

Ранее в оперативном штабе города сообщили о заражении сразу 14 медиков.

Все случаи произошли «из-за нарушения правил работы в условиях эпидемии», сказал Овсянников. «Это случаи близкого контакта с зараженными, были без масок и перчаток, не обрабатывали руки», — передаёт слова главврача портал «Ревда-новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе выявили коронавирус у врача, который скрыл признаки заболевания ОРВИ.

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