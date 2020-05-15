Вашингтон, , 23:13 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны 16 минут игрового процесса Hellpoint. Ролик был опубликован 14 мая на YouTube-канале AngryJoeShow.

События игры разворачиваются в космосе, при этом, многие геймеры сравнивают её с играми серии Dark Souls. Из ролика можно сделать вывод, что действие игры будет происходить на космической станции Irid Novo. Разработчики характеризуют Hellpoint как «оккультную космическую историю».

На странице в Steam студия Cradle Games ранее сообщили, что релиз Hellpoint состоится во втором квартале 2020 года. Изначально они планировали выпустить её в апреле 2020-го.

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