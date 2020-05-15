Москва, , 18:44 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Jeep на российском рынке АО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве 46 транспортных средств из-за дефекта стеклоочистителей. Об этом сообщает 15 мая пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Jeep Compass, реализованные в России в период с июня 2019 года по настоящее время.

«Причина отзыва транспортных средств: стеклоочистители лобового стекла могли быть изготовлены с неправильно сформированным шлицевым соединением головки поводка стеклоочистителя, что не позволяет ему плотно фиксироваться на шлицах приводного вала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к срыву шлицов на поводке щетки, что в итоге может стать причиной его ненадлежащей работы.

На отзываемых транспортных средствах будет увеличена затяжка гайки крепления поводка щетки к его приводному валу. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.