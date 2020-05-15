Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Только каждый второй житель Москвы и Санкт-Петербурга смирился с перчаточно-масочным режимом, введенном в двух мегаполисах для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба сервиса Siper Job.

Поскольку в условиях карантина многие магазины Москвы и Санкт-Петербурга отказываются обслуживать покупателей без масок и перчаток, ссылаясь на распоряжение властей, сервис опросил пользователей и узнал отношение жителей к данным мерам противовирусной защиты. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из столицы и города на Неве.

«Масочно-перчаточный режим при посещении магазинов одобряет менее половины москвичей (48%) и каждый второй петербуржец. Против подобных мер высказался каждый третий респондент из Москвы и 32% жителей Северной столицы», — уточняют в сервисе.

При этом женщины одобряют режим обязательного ношения масок и перчаток в магазинах активнее: за него 53% жительниц Москвы и 52% жительниц Санкт-Петербурга. Мужчины-москвичи поддерживают подобные меры реже петербуржцев: 42% против 47%

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