Киев, , 15:59 — REGNUM В Дарницком доме-интернате для девочек 81 человек заразился коронавирусом, заявил мэр Киева Виталий Кличко 15 мая во время экстренного онлайн-брифинга.

«В столице выявили новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек подтвердили заболевание у 81 человека. Сначала заболела женщина-воспитатель, потом сделали тесты всем воспитанницам и персоналу», — рассказал он.

Всего было протестировано 182 человека, SARS-CoV-2 выявили у 53 воспитанниц интерната и 28 работников учреждения.

Кличко добавил, что тесты будут проведены во всех интернатах Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 мая на Украине выявили 17 330 случаев заражения коронавирусом, из них 483 случая — за минувшие сутки.

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