Киев, , 09:48 — REGNUM За минувшие стуки на Украине выявили 483 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 17 330 случаев, сообщили 15 мая в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным пресс-службы, в стране госпитализированы 5488 человек, включая 623 медработников и 216 детей. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 225 человек.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработника… В общем выздоровели 4473 пациента», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что из-за пандемии в стране могут провести амнистию, а также разрешат судам чаще применять отсрочку наказания.

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