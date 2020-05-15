Братислава, , 15:38 — REGNUM В Словакии за сутки выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 тыс. 480.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 27 человек. За сутки смертей не обнаружено. Число выздоровевших превысило 1 тыс. 131 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 443 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 300 тыс.

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