Майкоп, , 15:47 — REGNUM Похороны с участием нескольких сотен человек провели в одном из аулов Красногвардейского района Адыгеи в период действия в регионе режима обязательной самоизоляции. Мероприятие спровоцировало массовое заражение коронавирусом, сообщил главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

«Как говорят опрашиваемые, на похоронах было порядка 500 человек. Причем были люди и из Краснодарского края. Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек», — цитирует санитарного врача «Интерфакс-Юг».

По его данным, масок на присутствовавших на похоронах не было, никакой дистанции люди не соблюдали. Одна участница госпитализирована, 12 ее контактных родственников, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, находятся дома на самоизоляции. Болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Взято более 100 проб у людей, контактировавших с заразившимися, их результаты пока не известны.

Завгородний добавил, что в настоящее время для локализации очага в Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами. Проводится дезинфекция улиц, общественных мест, остановок, также введено обязательное ношение масок и перчаток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:35 15 мая в Адыгее зарегистрировано 307 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели в республике 214 человек с подтвержденным диагнозом, восемь пациентов с COVID-19 скончались.

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