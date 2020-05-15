Майкоп, , 11:15 — REGNUM Тридцать один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Адыгее. Всего в республике к 10:35 15 мая инфекция была выявлена у 307 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Выздоровели в Адыгее 214 человек с подтвержденным диагнозом, то есть почти 70% от общего числа заразившихся. Скончались восемь пациентов с COVID-19.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Адыгея занимает седьмое место среди восьми субъектов Южного федерального округа (меньше только в городе Севастополе — 135), а по числу летальных исходов — четвертое место.

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