Москва, , 14:58 — REGNUM Введение пособия на приобретение индивидуальных средств защиты — крайне необходимая мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение о введении пособия на маски и перчатки.

«Ведь даже в столицах маска сейчас стоит 20−30 рублей, а перчатки 10 рубелей. При том, что менять их нужно каждые два часа — иначе никакого смысла в маске нет. И для многих такие расходы становятся попросту непосильными.

Ведь в некоторых регионах требования к гражданам соблюдать «перчаточно-масочный» режим сопровождаются требованиями приобретать эти столь необходимые средства защиты из своего кармана.

У людей, потерявших средства к существованию, попросту нет денег на то, чтобы самостоятельно покупать себе средства индивидуальной защиты. Это социальная сторона вопроса.

Есть еще и юридическая. Не забываем, что Конституция РФ гарантирует нам соответствующие права на помощь от государства. Гражданин России вообще не обязан оплачивать никакие товары и услуги, которые не заказывал он сам.

Это прописано в Законе о защите прав потребителей, который имеет однозначное главенство перед любыми решениями местных властей.

Более того, согласно статье 7 Конституции «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…». Охраняются. За счет государства, а не самих людей. То есть охрана здоровья граждан России является прямой обязанностью государства.

Есть еще и статья 41 той же Конституции, где сказано, что «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

В подавляющем большинстве развитых экономик мира обеспечение средствами индивидуальной защиты в пределах установленных лимитов осуществляется непосредственно за счет государства», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести специальное пособие на покупку масок, перчаток и других средств защиты.

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