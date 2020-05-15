Бухарест, , 14:24 — REGNUM Общее количество выявленных носителей нового коронавируса в Румынии выросло за сутки на 190 и теперь составляет 16 437 человек. Об этом 15 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском правительстве.

«На сегодня в Румынии подтверждены 16 437 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что общее число умерших от COVID-2019 на территории страны на данный момент составляет 1 056 человек.

При этом известно, что общее количество выздоровевших от нового заболевания в стране в настоящее время составляет 9 370 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Исландия решила снова принимать туристов, прибытие первых отдыхающих будет возможно уже с 15 июня.