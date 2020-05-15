Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM В Ростовской области возобновляют работу автобусные маршруты. Об этом сообщается на сайте ПАО «Донавтовокзал», передаёт ИА REGNUM 15 мая.

Так, с 15 мая возобновляются 18 межмуниципальных маршрутов, а также семь междугородних. Выехать из Ростова-на-Дону можно в Ставрополь, Нальчик, Москву, Махачкалу и Белгород, из Новочеркасска — в Ставрополь, из Таганрога — в Москву.

С 18 мая планируется открыть автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Вёшенскую (Шолоховский район), из Таганрога — в Будённовск, из Новочеркасска — в Нефтекумск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 15 мая на Дону начинается смягчение ограничительных мер. В первую очередь, возобновится работа продовольственных ярмарок, МФЦ (по предварительной записи) и оказание плановой медицинской помощи. Затем власти намерены разрешить работу автосалонов, магазинов непродовольственных товаров, предприятий бытовых услуг.

ИА REGNUM отмечает, что ранее власти Ростовской области разъяснили условия поездок в другой регион.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области разъяснили условия поездок в другой регион

Читайте развитие сюжета: Ростовская область намерена выполнить все условия для снятия ограничений