Воронеж, , 13:55 — REGNUM 102 млн рублей из федерального бюджета и 14,8 млн из регионального бюджета направлено на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом, в Воронежской области. Данные 15 мая опубликовала пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, на данный момент из федерального бюджета в регион на допвыплаты медработникам поступило 244 млн рублей. В соответствии с графиком выплачено 102,2 млн рублей. Также дополнительные выплаты производятся из регионального бюджета: всего выделено 217,5 млн рублей, выплачено 14,8 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал произвести выплаты стимулирующих надбавок медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией, в соответствии с графиком выплат до 15 мая.