Иерусалим, , 12:10 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 16 тыс. 589.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 266 человека. За сутки скончался один пациент. Число выздоровевших превысило 12 тыс. 587 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 443 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 300 тыс.