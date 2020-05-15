Подгорица, , 11:56 — REGNUM Почти 60 процентов граждан Черногории обеспокоены тем, что они или члены их семей могут быть заболеть COVID-19, в то время как более половины населения считает, что коронавирус был произведен в лаборатории.

Об этом свидетельствует новый опрос фонда IPSOS, представленный в эфире черногорского телевидения.

Исполнительный директор IPSOS Владимир Райчевич также заявил, что почти половина граждан считает, что скоро будет найдена вакцина.

Почти половина респондентов при этом утверждает, что СМИ «раздули» тему коронавируса. И только четверть опрошенных говорят о том, что увидели, как выглядит мир без вакцин от серьезных заболеваний.