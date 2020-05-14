Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии на 14 мая лабораторно подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом. Число выявленных положительных тестов среди жителей региона составило 1980 с момента начала наблюдения. Выздоровели 843 пациента, за сутки — 103 человека. Всего умерло семь человек.

Зараженные коронавирусом 20 пациентов госпитализированы в стационары, 41 человек — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения — из числа контактных, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По возрасту: до 18 лет — один человек, от 18 до 30 лет — 12 пациентов, от 30 до 50 лет — 18 человек, семь случаев — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — 13 человек, от 70 до 80 лет — пятеро, от 80 до 90 лет — пять пациентов.

За последние сутки больше всего выявили случаев заражения у жителей Набережных Челнов — 25, в Казани — 24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 13 мая подтвердились 87 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число носителей SARS-CoV-2 составило 1919 человек.

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