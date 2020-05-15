Москва, , 10:21 — REGNUM Московские школы завершают учебный год 15 мая. Таким образом, из-за пандемии коронавируса учебный год завершился на две недели раньше положенного срока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этот день учителя должны выставить все отметки за четверти, триместры и весь учебный год. Такая же мера коснётся и девятиклассников, которые в 2020 году не сдают экзамены, а отметки по предметам выставляются на основании годовой оценки.

В дальнейший период, с 18 по 29 мая, обучение будет проходить в онлайн-режиме по желанию родителей и законных представителей детей. Такой режим обучения будет носить общеразвивающий характер: детям не будут выставляться оценки, домашних заданий также не предусмотрено.