Монпелье, Франция, , 09:41 — REGNUM Во Франции местные власти запретили любую новую демонстрацию «желтых жилетов», которые после двух месяцев изоляции призвали сторонников выйти на улицы в Монпелье и Тулузе в субботу, 16 мая 2020 года, передает BFM TV.

«Префектура запрещает несанкционированный митинг, организованный движением «желтые жилеты» в субботу в Монпелье», — говорится в заявлении местного ведомства.

Префект департамента Верхняя Гаронна принял тот же запретный приказ, ссылаясь на «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, запрет на проведение любых собраний на дорогах общего пользования более 10 человек».

Префект Верхней Гаронны Этьен Гийо предупредил, что любая демонстрация, нарушающая общественный порядок, будет немедленно разогнана полицией, возможные виновники будут задержаны.

«Любой участник демонстрации будет оштрафован на 135 евро», — добавляет он.

Известно, что в Монпелье прозвучал призыв к «народному и социальному выходу на улицы» в знак протеста против «некомпетентности правительства в подготовке и управлении пандемией».

Напомним, в ноябре 2018 года во Франции начались масштабные протестные акции. Каждую неделю манифестанты выходили на улицы, выражая недовольство социально-экономической ситуацией.