Бангкок, , 09:26 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 3 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 56 человек. За последние сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 443 тыс. Число смертей от COVID-19 превысило 300 тыс.