Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что сотрудники Центральной подстанции скорой медицинской помощи спят на полу, не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее анонимная информация об этом появилась в социальных сетях и некоторых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном минздраве отметили, что в структуре станции с середины марта выделены шесть бригад для выезда к пациентам с коронавирусом и подозрением на него. С 1 мая их количество увеличено до 22.

«Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учётом всего отработанного времени. Врачи — в размере 62,5 тыс. рублей, фельдшеры — в размере 31 250 рублей, — уверяют в министерстве. — Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете компенсационной выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов».

По официальным данным, размер компенсационных выплат врачам «коронавирусных» бригад за апрель составил до 107 тыс. рублей, фельдшерам — до 47 тыс. рублей.

«В связи с необходимостью ужесточения санитарно-эпидемиологического режима в период эпидемии на станции скорой медицинской помощи в комнатах отдыха обычные кровати заменили на кушетки и диваны с моющейся поверхностью, — рассказали в областном минздраве. — На фотографиях в публикации — процесс сборки кушеток во время замены кроватей».

Уточняется, что все средства индивидуальной защиты, которые используют медики, имеют все необходимые для медицинского изделия документы, прошли государственную регистрацию и сертификацию.

Власти уверяют, что СИЗы имеются в достаточном количестве, сотрудникам выездных бригад они выдаются под роспись и пополняются по мере необходимости.