Махачкала, , 08:52 — REGNUM Медработникам Дагестана, участвующим в борьбе с коронавирусом, обещаны стимулирующие надбавки. На их выплату в апреле-мае 2020 года из федерального и республиканского бюджетов выделено более 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Из федеральной казаны в апреле-мае Дагестан получил 945 млн рублей, еще 149,2 млн рублей выделено из республиканского бюджета. Отмечается, что выплаты стимулирующего характера медработникам в регионе уже начались.

Кроме того, власти Дагестана направят еще 534 млн рублей из бюджета республики на дополнительные выплаты медикам «за особые условия труда и повышенную нагрузку». Их получат в том числе сотрудники скорой помощи и работники поликлиник, не вошедшие ранее в список специалистов, работающих с пациентами с COVID-19. Таким образом, сумма всех указанных стимулирующих выплат превышает 1,6 млрд рублей.

Читайте также: В Дагестане развернули 8,2 тыc. коек для пациентов с признаками COVID-19