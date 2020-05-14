Махачкала, , 16:12 — REGNUM Медицинские организации в Дагестане подготовили более 8,2 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Коечный фонд для людей с признаками COVID-19 увеличивается в республике почти каждый день, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что до 1 мая в Дагестане были развернуты койки в 28 медицинских организациях. Однако их количество пришлось увеличивать из-за большого числа пациентов и нехватки мест. В настоящее время общее число перепрофилированных медорганизаций доведено до 69. В мае к этой работе подключились и четыре частные больницы.

В ведомстве также сообщили, что с увеличением в Дагестане числа пациентов с коронавирусом возникла необходимость разделять койки. Например, в детскую больницу восстановительного лечения направляют больных, находящихся в удовлетворительном состоянии, для долечивания. Тем самым, в других больницах освобождаются койки с подводом кислорода и всем необходимым для лечения более тяжелых пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:35 14 мая в Дагестане выявлено 3095 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 1318 человек с подтвержденным диагнозом, 26 пациентов скончались.