Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Случаи возникновения у детей синдрома системных воспалительных процессов, происходящих на фоне коронавирусной эпидемии, отмечены в США в 17 штатах, сообщил 14 мая губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил журналистам, что в городе выявлено порядка 100 случаев такого заболевания у детей.

«Штат Нью-Йорк, а также еще 16 штатов, вместе с шестью европейскими странами, сообщили о случаях детских заболеваний, предположительно связанных с COVID-19», — написал Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о случаях воспалительных синдромов у детей, возможно связанных с коронавирусом, сообщили представители национальной системы здравоохранения (NHS) Британии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже отметили у детей вспышку воспалений, связанных с COVID-19