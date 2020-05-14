Москва, , 22:37 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко объяснил, почему в России низкая смертность от COVID-19. Об этом он заявил в фильме Антона Красовского для телеканала RT «Главврачи. Консилиум».

Денис Проценко Kremlin.ru

Проценко отметил, что об окончательном уровне смертности говорить пока рано, так как эпидемия еще не закончилась. Однако уже сейчас можно судить о том, что тяжелая обстановка с коронавирусом в Италии дала понять, что ситуация очень серьезная, и это дало время для того, чтобы подготовить российскую систему здравоохранения к удару эпидемии.

«Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам», — сказал Проценко.