Москва, 14 мая 2020, 22:37 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко объяснил, почему в России низкая смертность от COVID-19. Об этом он заявил в фильме Антона Красовского для телеканала RT «Главврачи. Консилиум».
Проценко отметил, что об окончательном уровне смертности говорить пока рано, так как эпидемия еще не закончилась. Однако уже сейчас можно судить о том, что тяжелая обстановка с коронавирусом в Италии дала понять, что ситуация очень серьезная, и это дало время для того, чтобы подготовить российскую систему здравоохранения к удару эпидемии.
«Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам», — сказал Проценко.