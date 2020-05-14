Сухум, , 21:36 — REGNUM Срок действия ограничений на въезд в Абхазию через государственную границу с Россией для иностранных граждан и лиц без гражданства продлён до 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.

Согласно документу, въезд в Абхазию из России через пункты пропуска разрешён только сотрудникам иностранных дипломатических учреждений, аккредитованным в республике, военнослужащим Объединённой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также водителям транспортных средств, осуществляющим международные грузовые перевозки, и машинистам грузовых поездов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Абхазии подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 17 человек.

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