Москва, , 20:22 — REGNUM Министерство спорта России направило в регионы рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба министерства.

«Предложение Минспорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», — сообщил руководитель ведомства Олег Матыцин.

По его словам, на первом этапе предлагается позволить жителям регионов заниматься физкультурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры, включая уличные спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, общедоступные спортивные стадионы и прочее.

При этом, как подчёркивается, должны соблюдаться требования по социальному дистанцированию.

В соответствии с рекомендациями, на первом этапе предусмотрены индивидуальные занятия физкультурой на объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе станут возможны индивидуальные и групповые занятия (не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.

Отдельно Матыцин также обратил внимание местных властей на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов региональных и национальных сборных команд на спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.