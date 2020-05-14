Москва, , 16:42 — REGNUM В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина возобновились тренировки, прекращённые полтора месяца назад, сообщает 14 мая пресс-служба ЦПК.

Отмечено, что тренировки космонавтов возобновляются постепенно, так как на территории Московской области продлён режим повышенной готовности в условиях эпидемии коронавируса.

«График тренировок космонавтов составлен с учетом минимального привлечения инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер», — указано в сообщении пресс-службы.

Сейчас к тренировкам приступили космонавты Александр Мисуркин и Олег Артемьев. В частности, Мисуркин отработал ручной управляемый спуск на тренажере ТС-7, а Артемьев на тренажере «Телеоператор-2» отработал ручную стыковку грузового корабля с МКС.

«Наконец-то допустили до тренировок!» — цитирует слова Артемьева пресс-служба ЦПК.

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