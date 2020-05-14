Махачкала, , 15:41 — REGNUM На российско-азербайджанской границе для граждан РФ, которые не могли вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса, организовали коридор. Территорию Азербайджана через международный пункт пропуска на юге Дагестана смогли покинуть почти 500 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава Магарамкентского района республики Фарид Ахмедов.

«Побывал на таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр», через который в рамках организованного коридора благополучно перешли российско-азербайджанскую границу и вернулись на родину 478 граждан России», — написал Ахмедов.

По его словам, на территории пункта пропуска врачи и представители Роспотребнадзора провели термометрию и анкетирование граждан. Все они, по решению регионального оперативного штаба, отправляются в обсервацию на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в приграничных населенных пунктах Дагестана находятся несколько сотен граждан Азербайджана, которые также не успели попасть на родину до закрытия госграницы. Несколько дней назад региональное МЧС развернуло для них палаточный городок.

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