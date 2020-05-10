Махачкала, , 13:20 — REGNUM Пункт временного размещения (ПВР) развернут в Дагестане сотрудниками МЧС для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Напомним, в настоящее время несколько сотен граждан Азербайджана ждут открытия границы, а пока вынуждены искать временное жилье в приграничных населенных пунктах — в Дербенте, Дербентском и Магарамкентском районах. Ранее сообщалось, что они временно размещены в мечетях, гостинцах, на базах отдыха, кого-то приютили жители сел.

Отмечается, что работы по развертыванию ПВР уже начаты. Автоколонна регионального МЧС доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 специалистов.

В управлении добавили, что решение о развертывании ПВР было принято после обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России для оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.

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