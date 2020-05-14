Казань, , 14:21 — REGNUM В Татарии за отсутствие средств защиты — масок и перчаток — за сутки административные материалы составлены в отношении 763 человек, из них 483 — это посетители магазинов, а 188 человек без средств защиты находились в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова 14 мая.

Как сообщалось ранее, с 12 мая в Татарии смягчили ограничительные меры, связанные с эпидобстановкой по коронавирусу. Так, отменена система цифровых пропусков, возобновили работу многие предприятия, в том числе магазины и объекты сферы услуг, площадь которых не превышает 400 кв.м. Но, несмотря на послабления, все жители по-прежнему должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: в частности, надевать маски-респираторы и перчатки в общественных местах и объектах оказания услуг.

За нарушение ограничительных мер в Татарстане возможно наложение штрафа. Для физических лиц при первичном нарушении размер штрафа варьируется от 1 до 30 тыс. рублей, а для юридических — от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии соблюдение гражданами масочного режима будет строго контролироваться. В состав мобильных групп по контролю соблюднения требований войдут сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители исполкомов на уровне местных властей, заявил на совещании 12 мая премьер-министрАлексей Песошин.

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