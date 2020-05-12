Казань, , 19:14 — REGNUM В Татарии соблюдение гражданами масочного режима будет строго контролироваться. В состав мобильных групп по контролю соблюднения требований войдут сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители исполкомов на уровне местных властей. Об этом заявил на совещании 12 мая премьер-министр Алексей Песошин. Совещание прошло в режиме видеоконференции со всеми муниципальными районами, министерствами и ведомствами и было посвящено санитарно-эпидемиологической ситуации.

Он напомнил, что если ранее соблюдение режима самоизоляции было обязательно для граждан, то с 12 мая оно носит рекомендательный характер. Теперь гражданам для выхода из дома больше не надо получать смс-пропуска, однако соблюдение всех требований в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательно для всех. Ношение защитных масок и перчаток, особенно в местах торговли, общественным транспорте — строго обязательно.

«Я ношу маску и перчатки и вас, коллеги, призываю к этому. Вы первый пример соблюдения этих правил на местах!» — подчеркнул он.

Он также напомнил, что Минюст РТ разработал памятку в связи с соблюдением санитарных мер и возможными штрафами за нарушение масочного режима.

Песошин также подчеркнул, что задача сегодня — поддержать экономику, обеспечить спрос и постепенно перейти к обеспечению нормальной жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии выдано более 13,7 млн цифровых пропусков для выхода из дома в период всеобщей самоизоляции.

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