Кривой Рог, Украина, , 13:23 — REGNUM В Кривом Роге умерли два человека, которых принудительно «выписала» главный врач 4-й городской больницы, несмотря на подтверждённый COVID-19. Об этом сообщило 14 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

В данный момент главврач отстранена от должности, проводится проверка. По словам председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, в действиях чиновника была определённая логика, поэтому говорить о вине врача пока нельзя.

«Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии… Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на Украине официально зарегистрированы 16 847 случаев заражения коронавирусом. скончались 456 человек, а 4143 выздоровели.

Читайте также: За сутки на Украине выявили 422 случая заражения коронавирусом