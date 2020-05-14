Киев, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 422 и составило 16 847 случаев. Об этом сообщили 14 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, в больницах находятся 5320 заболевших, из них 594 медработника и 211 детей. К аппарату искусственного дыхания подключены 222 человека.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 456 человек, из них 24 медработника… В общем 4143 пациента выздоровели», — сказано в сообщении.

По числу выявленных носителей коронавируса продолжают лидировать Черновицкая область и Киев — 2516 и 2012 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, стуками ранее на Украине зафиксировали 402 случая заражения.

Читайте также: За сутки на Украине выявили 402 случая заражения коронавирусом