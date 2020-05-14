Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Коммунальные службы Санкт-Петербурга не были застигнуты врасплох майским снегопадом. Как пояснили в Смольном, обрушившийся на город рано утром 14 мая снегопад был неожиданным, но «крупные хлопья снега, покрывшие улицы Петербурга утром», так же «быстро и растаяли».

Снег на машине в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербуржцы тем временем делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных майских улиц. Стоит заметить, что непогода накрыла далеко не все районы города.

Тем временем дорожные службы за последние сутки на дорогах города собрали и вывезли 274 тонны смета, улицы продолжают мыть и обеззараживать: уже израсходовали 4629 кубометров воды и 193 литра шампуня, а также 16 тыс. литров дезинфицирующих средств.

Как заметил синоптик Михаил Леус из центра погоды «Фобос», 14 мая метеорологические условия в Петербурге формирует периферия очередного циклона, центр которого выходит на север Кольского полуострова.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — обещает специалист.

По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться в пределах 10−12 градусов тепла в городе, в Ленобласти — в пределах 8−13 градусов тепла. Скорость западного ветра достигнет 5−10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, но все еще оказывается ниже нормы при 756 мм рт. ст.