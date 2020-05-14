Джакарта, , 12:17 — REGNUM По состоянию на 14 мая 2020 года в Индонезии выявлено 16 006 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Официальным представителем правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране подтвердили 568 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, в Индонезии подтвердили 1043 случая смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог Три Юнис Мико Вахйоно из Университета Индонезии заявил, что ещё слишком рано ослаблять ограничительные меры, потому что число новых случаев заражения SАRS-СoV-2 растёт.

Подробнее в материале: Ослаблять ограничительные меры в Индонезии рано — эпидемиолог