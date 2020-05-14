Рига, , 12:04 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 11. Об этом 14 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 2022 теста, общее количество обследованных превысило 83 270. В стационарах находятся 27 человек.

В стране от COVID-19 скончались 19 человек.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 962.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.