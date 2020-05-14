Тель-Авив, Израиль, , 11:51 — REGNUM В Израиле за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 16 тыс. 548 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 264 человека. За сутки данный показатель не изменился. Число выздоровевших составляет порядка 12 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.