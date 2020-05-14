Чебоксары, 14 мая 2020, 07:33 — REGNUM Ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. Чувашии «пока подошла только к первому». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 мая врио главы республики Олег Николаев.

Врио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Cap.ru

Говоря об условиях поэтапного снятия ограничительных мер, он сослался на предписания Роспотребнадзора о соблюдении трёх основных коэффициентов.

«Каждый из этапов детально просчитан и прописан Роспотребнадзором. И учитывает три коэффициента: коэффициент распространённости, количество свободных коек и количество тестов на 100 тыс. населения», — сказал Олег Николаев.

Коэффициент распространённости показывает число заражённых людей одним человеком до его изоляции: установленный Роспотребнадзором норматив — 1, в Чувашии — 1,28. Второй индикатор — наличие свободных коек для лечения больных COVID-19: коечный фонд должен составлять не менее 50% от общего объема, в республике — менее 30%. Третий индикатор — охват тестированием: из 100 тыс. человек должны быть исследованы не менее 70 жителей региона (по данным на 12 мая в Чувашии показатель составлял 75).

«Ни один из показателей не позволяет нам начать даже первый этап снятия ограничений. Но при этом разрешено гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе. И только от нас зависит, насколько быстро настанет тот момент, когда мы снимем ограничительные меры… Есть четкий план по снятию ограничений в три этапа. Чувашия пока подошла только к первому», — отметил врио главы Чувашии.

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Напомним, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1360 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 334 человека, умерли восемь. В последние дни ежедневно выявляется не менее 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по трёхэтапному снятию ограничительных мер: на первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций. На втором этапе — разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем этапе предлагается открывать парки и скверы.

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