Сунжа, Ингушетия, , 09:06 — REGNUM В Ингушетии проводятся оперативно-разыскные мероприятия в Сунженском районе. На участке местности около реки Асса в связи с этим для обеспечения безопасности местных жителей введен ряд временных ограничений, сообщили в администрации района.

«До населения доведена информация о проведении в горно-лесистой местности Сунженского района, на территории за рекой Асса, оперативно-разыскных мероприятий. Там введен комплекс мер и временных ограничений», —цитирует представителя муниципалитета интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, глава района Магомед Дзейтов по итогам совещания по противодействию терроризму и экстремизму призвал жителей предгорных сел воздержаться от посещения мест, где введены смецмеры безопасности.