Казань, , 09:27 — REGNUM В столице Татарии с 13 мая проводятся рейды по магазинам и предприятиям сферы услуг с целью проверки наличия у сотрудников и посетителей индивидуальных защитных средств, сообщает пресс-служба городской администрации. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии и районной администрации.

Среди покупателей большинство в масках, но без перчаток. Администрации в торговых центрах города заранее приняли меры по нераспространению вируса, на входах установлены санитайзеры, посетителям без перчаток выдают их бесплатно.

По новым правилам в республике магазины площадью менее 400 кв. м имеют право открыться и работать с соблюдением санитарных норм. Всего в Казани насчитывается 3,02 тыс. таких магазинов. За три дня их планируют проверить на соблюдение требований. Нарушители режима будут привлечены к административному штрафу в размере — для физических лиц от 1 до 30 тыс. рублей, для юрлиц при повторном нарушении — свыше 1 млн рублей.

Также проверят и общественный транспорт, поскольку увеличился пассажиропоток и количество подвижного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 мая жителям запрещено находиться на объектах розничной торговли и в общественном транспорте, включая такси, без индивидуальных средств защиты (масок, перчаток).

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