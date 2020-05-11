Казань, , 10:29 — REGNUM В Татарии с 12 мая правительство рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции, обязательные SMS-пропуска будут не нужны. Соответствующее постановление подписал 10 мая премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, с 12 мая жителям запрещено находиться на объектах розничной торговли и в общественном транспорте, включая такси, без индивидуальных средств защиты (масок, перчаток). Под запретом — межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, посещение детских игровых площадок. Также с 12 мая регистрация брака разрешена только с численностью гостей не более десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 мая жителям больше не нужны SMS-разрешения, пропуска и справки для передвижения по республике.

Читайте также: В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим