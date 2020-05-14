Улан-Удэ, , 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, общее количество подтверждённых случаев достигло 824.

252 человека к настоящему времени выписаны из больниц после успешного завершения лечения. Остальные находятся либо в инфекционных стационарах, либо в пансионате для пациентов с лёгкой формой COVID-19.

«Определён круг лиц, с которыми они контактировали — 1093 человека, все они под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование», — отметили в управлении.

Специалисты также рекомендовали всем гражданам, и особенно лицам группы риска максимально сократить посещение общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении состояния здоровья им необходимо оставаться дома и обращаться к врачам по телефону.

Напомним, что по словам главного санврача республики Сергея Ханхареева, у 92% заражённых в республике нет симптомов, либо COVID-19 протекает в лёгкой форме.

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