Улан-Удэ, , 07:24 — REGNUM В Бурятии смягчили режим самоизоляции для граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующие изменения в указ о мерах по защите населения от коронавируса внёс глава Алексей Цыденов.

В частности, жителям разрешено совершать прогулки, но в количестве не более двух человек. При этом им всё ещё запрещено посещать детские площадки и другие места массового пребывания людей.

«Указом разрешаются занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров», — добавили в правительстве.

При этом все эти послабления не касаются жителей Кижингинского района, где зафиксирован один из наиболее крупных очагов заражения в республике. Здесь ограничения сохраняются в прежнем объёме.

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