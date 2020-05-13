Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Sony дала понять, что несмотря на проблемы с производством и поставками комплектующих, возникшие из-за эпидемии коронавируса, она всё ещё планирует выпустить PlayStation 5 в срок. Об этом 13 мая сообщил портал The Verge.

Компания сделала соответствующее заявление в своём финансовом отчете за 2019-й финансовый год. Sony признала, что столкнулась с рядом проблем из-за формата удалённой работы, при этом отметив, что её студии, а также студии партнёров не испытывают особых трудностей при разработке игр.

Ожидается, что PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года, в период «праздников». Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором разработчики Unreal Engine 5 показали работу «движка» (базовая программа игры) в демонстрации, запущенной на PS5.

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